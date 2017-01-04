小六教自慰官員挨罵 炎亞綸氣炸！

炎亞綸認為小六教自慰並不超過，直呼「家長的教育不能等」。（圖／本報系資料照片）

台北市議員汪志冰在今天記者會上表示自己的選區內有家小學，在小六的學習單上出現討論自慰的議題，引來家長反彈，當台北市教育局主任秘書廖文靜上台說明時，遭到家長砲轟；但這樣的新聞卻讓很關心社會議題的炎亞綸相當不能諒解，直呼「家長的教育不能等！」

台北市教育局主任秘書廖文靜在記者會上說明，表示討論自慰的內容，其實是九年一貫的教育課綱，主要希望教導學生認識身體發展及青春期等。可卻遭到部分家長砲轟，還嗆「你願意自慰？」

對此，向來相當關心社會議題的炎亞綸就很不能認同，氣罵「家長的教育不能等，建議開家長幼稚園，我真是看傻了！」更直呼「我以為自己在封建時期！」甚至拿遊戲世紀帝國比擬，笑稱「新版裡的新種族是不是文裡的家長？」除此之外，名設計師聶永真也說「如果我小六那時就能擁有相關知識，就不會在自慰的時候覺得恐慌以及懷疑自己是不是有病了。」

(中時電子報)