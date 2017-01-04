東部海域地震規模4.7 宜花最大震度3級

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今天下午3時7分，台灣東部海域發生芮氏規模4.7地震，花蓮太魯閣、花蓮市和宜蘭蘇澳最大震度3級。

中央氣象局表示，這起地震深度42公里，南投、彰化都有2級震度，台中、台東、桃園、雲林、苗栗、嘉義、新竹震度也都有1級。1060104

(中央社)