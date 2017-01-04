旭硝子工安意外 機器夾頭員工送醫不治

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雲林縣政府今天表示，旭硝子玻璃顯示器公司工安意外，初步瞭解因研磨機頭電腦顯示器異常，劉姓員工檢查時，被突然啟動的機器夾住頭部，送醫不治，公司也組專案小組調查。

雲林縣政府勞工處上午前往旭硝子公司，瞭解工安意外情況，勞工處指出，昨天下午38歲劉姓員工發現研磨機頭電腦顯示器異常，立即進行調整。

經調整後，研磨機頭突然啟動運轉，劉姓員工正好蹲在2台機器當中，當場被夾住頭部，血流如注，緊急送醫，仍因傷重不治。

縣府勞工處長許木盛指出，中區職安中心派員調查，確實情況要等調查報告出爐，旭硝子公司已由日本總公司派技師組專案小組，並承諾從優撫卹。1060104

(中央社)