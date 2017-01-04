廣東大學畢業生平均月薪17000元
據公布，中國大陸廣東省大學畢業生的平均月薪為人民幣3726元（約新台幣1萬7000元），研究生則為6223元。
羊城晚報今天報導，省教育廳昨天公布了以上數字，大學生的平均月薪較上年度增加8.33%。
廣義而言，本科生薪酬最高的學科是哲學（4507元）；從專業看，月薪最高的是卻是針灸推拿學（5704元），其次是資訊安全（5428元）和偵查學（5307元）。
在研究生中，廣義而言，以管理學類的月薪最高，有7443元，其次是工學類（6846元），接著是經濟學類（6555元）。
資料顯示，去年廣東普通大學應屆畢業生有53.5萬人，今年初次就業率為95.11%，比上年同期上升0.31%。1060104
(中央社)
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