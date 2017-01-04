南向菲律賓 台商觀望契機與挑戰

特派員看世界專欄菲律賓經濟成長過去幾年勢頭強勁，但海外直接投資依然欲振乏力，顯然在許多外商的眼中，菲律賓雖有投資潛力，但同樣存在許多挑戰。

這些挑戰，同樣讓台商在政府的「新南向政策」之下，對菲律賓繼續保持觀望態度。

從2012年到2015年的4年間，菲律賓國內生產毛額（GDP）成長率平均將近6.5%，2016年前3季GDP平均成長7.0%，官方估計今年GDP成長可維持強勁力道，介於6.5%至7.0%之間。

中華民國總統蔡英文上任後推動「新南向政策」，適逢菲國經濟成長數字亮麗，外貿協會菲律賓駐點「馬尼拉台灣貿易中心」主任藍科銘估計，從2016年6月到12月的半年間，來菲考察的台商或台資企業，較2015年同期多出10%到20%。

但有業界人士透露，去年6月到12月期間，真正南進菲律賓的台灣廠商或企業，卻不到10家，而且一大部份銀行，他們多是在政府的鼓勵下來菲設立分行或子行。

菲律賓原已有中信、兆豐、國泰世華、元大等4家台資銀行。2016年以來，數家台資銀行配合新南向政策前進菲律賓，一銀去年底在菲開業，華南已取得菲律賓央行核准，彰銀、台灣企銀的董事會也通過來菲申請設點。

這意味著，不久後菲律賓可能會有8家台資銀行競食金融大餅。旅菲台商不禁問道，「台資銀行的客戶群在哪裏？」

根據菲律賓台商總會的估計，目前在菲經營的台商與台廠約有600家，台資銀行每家都「分配」到多少台商客戶？反觀在菲日本企業有3000多家，但日資銀行卻只有3家。

菲國銀行界人士說，外資銀行前幾年通常還是以本國商為基礎開發業務，「在菲台商稀少，台資銀行在一段時間內恐怕得咬緊牙關…他們其實可以先設辦事處，研究市場，不必急於設立子行或分行。」

回到台商南向，1名旅菲數10年的台商說，「其實新南向政策因為實質補助不大，所以對台商的誘因也不大，而且台商想來的很早以前就來了，現在才想來的多是在大陸受挫。」

他也指出，台商來菲的另1個考慮因素，是菲律賓新政府在外交政策上的不確定性。

他說，菲律賓總統杜特蒂上任後不時咒罵美國，而台商來菲很多是從事外銷產業，市場在歐美國家，「他們會擔心美國取消給予菲國的優惠關稅待遇。」

杜特蒂是於去年6月30日就任總統，根據菲律賓中央銀行的最新資料，菲國海外直接投資淨流入額去年9月僅得4億6900萬美元，和前年同期相比，驟跌69%。這顯示許多外商可能也有同樣的顧慮。

影響外商投資意願的因素其實不少，包括基礎設施不足、政府廉潔度與效率、治安及電費昂貴等問題，即使是從2011年到2015年，菲國取得的海外直接投資淨流入額總計也只達204億美元，遠不如鄰近的新加坡、印尼、馬來西亞與泰國。

雖然如此，藍科銘仍然看到台商南向在菲律賓的機會。

藍科銘認為，南向可以農業、食品、文化交流與人道援助為優先，特別是農業，杜特蒂將會重點發展南部民答那峨島，台灣的農業技術有很大的發揮餘地，且民答那峨島是日本規畫的海外供糧基地之一，台商可合作銷日。

至於傳統的製造業，在中國大陸與南韓對手的夾擊下，對菲律賓而言，台灣製造業的吸引力已不如1990年代。此外，菲政府長期疏忽製造業，優惠政策不如其他鄰國，憲法還規定不得擁有土地，製造業南向菲國雖有機會，但效果可能不如印尼或越南。

藍科銘建議，東南亞各國國情與經濟條件不同，新南向政策宜「分國」規畫，與當地國尋求雙贏。另外，菲律賓華僑掌握70%經濟實力，台灣應加強與華僑的聯繫與互動，增加經貿來往。1060104

(中央社)