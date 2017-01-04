空品大數據分析 中市查獲工廠廢氣超標

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台中市政府環保局透過環保署空品監測站大數據分析，發現豐原測站從去年1至8月一氧化碳濃度每天上午時段持續偏高，經逐一稽查相關工廠查獲一家鑄造廠一氧化碳超標裁罰。

台中市政府環保局透過環保署空品監測站大數據分析，發現去年1至8月豐原測站一氧化碳濃度每日上午時段持續偏高，經分析當地地形與風場，逐一稽查相關工廠，發現一家鑄造廠一氧化碳濃度超標，市府已依法告發處分，裁罰新台幣20萬元，後續將持續追蹤改善狀況，為民眾健康把關。

環保局表示，工廠廢氣通常無色無形，且味道短短幾分鐘即消失，相較於水汙染及廢棄物汙染事件，較不易留下痕跡，相對稽查難度較高。

台中市環保局與環保署聯手，透過環保署豐原測站監測資料大數據分析，發現去年1月至8月每天上午時段一氧化碳濃度高於年均值，經多日分析當地地形、風速、風向，逐一清查周遭工廠，鎖定一家鑄造廠，經稽查檢測後發現該廠一氧化碳濃度超過排放標準，環保局已依法告發處分，裁罰20萬元，後續將持續追蹤改善狀況。

環保局長白智榮指出，未來將持續利用大數據分析，憑藉科學辦案精神，利用各監測站的定期監測數據，篩選並分析造成數據異常的可疑汙染源，有效執行稽查作業。呼籲業者切勿心存僥倖，務必依照相關規定做好空汙防制措施，倘查獲不當排放，將依法嚴懲，絕不寬貸。1060104

(中央社)