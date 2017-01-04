伊斯坦堡夜店槍擊案 拘押5名IS嫌犯

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土耳其國營媒體安納杜魯新聞社今天報導，警方在西部城市伊茲米爾（Izmir）拘押5名與伊斯坦堡夜店槍擊案有關的伊斯蘭國（IS）嫌犯。

這起發生於新年的攻擊案奪走了39條人命，IS宣稱犯下這起攻擊案。

安納杜魯新聞社（Anadolu）昨天說，有14人遭拘留，NTV電視台則報導有兩名外國人在伊斯坦堡阿塔圖克機場（Ataturk airport）被警方攔下。

槍手犯案後逃離現場，迄今仍逍遙法外。（譯者：中央社劉文瑜）1060104

(中央社)