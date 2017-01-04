中歐貨運列車 義烏至倫敦18天可達

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陸媒報導，一條直接連通中國大陸浙江省義烏市和英國倫敦的貨運鐵路線已通車，全程1萬2451公里，最快18天就可將貨物送達。

大陸官媒新華社報導，首趟列車搭載88箱小商品貨物從義烏啟程開往倫敦，由阿拉山口出境，途經哈薩克、俄羅斯、白俄羅斯、波蘭、德國、比利時、法國等國，經英吉利海峽隧道，最終抵達英國倫敦，預計行駛時間18至20天。

中國日報英文版報導，新線路的目的在於降低中英貿易貨運的時間成本以及在不同鐵路線之間轉移的費用，在試運行階段實行每星期一班車。

報導並表示，這條鐵路成本比空運低一半，時間則比海運快一倍。1060104

(中央社)