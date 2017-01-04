父女長相一個樣！郭采潔頑童爸「掌風」慶生
人氣女星郭采潔12歲時母親因難產去世，爸爸就此父代母職，養大她跟弟弟，她曾為了逃避悲傷不愛回家，而不善表達情感的爸爸，用他內向而獨特的方式，撫慰了女兒受傷的心，郭采潔因此愛爸爸至深，也說自己極像爸爸，今天她在臉書貼出跟老爸的合照，原來是郭爸生日，郭采潔直呼爸爸是個「迷人的男子」。
郭采潔像爸爸的，不只習慣和個性而已，今天適逢郭爸生日，她在臉書貼出父女合照以及慶生短片，感性寫下：「這位迷人的男子，生日快樂，退而不休，成為你口中想成為的日子，the Intern 64，我愛你，爸爸」。
只見郭爸無論臉型、眉眼、鼻子，都跟短髮女神郭采潔一模一樣，網友們除了祝郭爸生日快樂外，也驚呼表示「和爸爸很像耶，尤其是眼睛」，而影片中，內向的郭爸老來反倒活潑，吹蠟燭時竟展現了頑童之心，堅持用「掌風」來搧熄蠟燭，被誇是個萌爸來著。
(中時電子報)
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