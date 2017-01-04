精選高山茶區精品 仁愛鄉農會推「五岳霧芽」

仁愛鄉農會原鄉社區小舖揭幕，並舉辦「五岳霧芽」精緻茶品禮盒發表會。（廖肇祥攝）

仁愛鄉農會原鄉社區小舖揭幕，並舉辦「五岳霧芽」精緻茶品禮盒發表會。（廖肇祥攝）

仁愛鄉農會原鄉社區小舖揭幕，「五岳霧芽」精緻茶品禮盒發表，每一盒都有防偽標籤與獨立序號。（廖肇祥攝）

仁愛鄉農會原鄉社區小舖揭幕，並舉辦「五岳霧芽」精緻茶品禮盒發表會。（廖肇祥攝）

仁愛鄉農會舉辦仁愛鄉五大高山茶區禮盒「五岳霧芽」發表及原鄉社區小舖成立大會，主辦單位指出，仁愛鄉五大高山茶區海拔高，茶葉生長速度慢，加上雲霧滋養，日夜溫差大，每個茶區茶品都有其獨特的韻味，為讓消費者一次體驗，推出精緻的陶瓷罐裝禮盒，感受仁愛鄉茶區迷人之處。

仁愛鄉五大高山茶區包括了福壽山農場鄰近茶區、碧綠溪大禹嶺茶區、翠峰合歡山茶區、清境大同茶區及奇萊山茶區，涵蓋了翠巒、華岡、榮興、松岡、屯原、廬山等行政區，海拔約2000至2400公尺，這類高海拔茶區向來是懂得品茗人士「找茶」的熱區，但因產量少，經常有不肖業者以低海拔茶葉冒充高海拔的情形，仁愛鄉農會乾脆為消費者篩選，精選五大茶區茶品，推出「五岳霧芽」精緻禮盒。

仁愛鄉農會總幹事戴錦稔表示，五岳霧芽冬茶禮盒集合轄內五大茶區優質茶農，極品冬茶一次到位，供品茗高手、茶道達人一次擁有，限量240盒，每盒都有防偽標籤、單獨序號及產銷履歷，精選新鮮冬茶中最高品級，且於農會轄屬輔導之五星級製茶廠製作選出，茶品均通過SGS農藥檢測，確保安全衛生無虞。

特別的是，為了彰顯「精品」高山茶的價值，仁愛鄉農會特別委託設計二兩裝的精品罐，將五岳化身山水畫，燒製在特製的白瓷茶罐上，作為精品茶葉的意象，戴錦稔表示，五岳每一岳的茶區各有特色，有的厚重、有的香氣淡雅，有的餘味繞喉，都是茶中上品，配合原鄉驛站原鄉社區小舖揭幕舉辦發表會，推展在地的農特產品，邀請茶道愛好者，來到仁愛鄉品嚐五岳茶香茶韻。

(中時)