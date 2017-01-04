精選高山茶區精品 仁愛鄉農會推「五岳霧芽」
仁愛鄉農會舉辦仁愛鄉五大高山茶區禮盒「五岳霧芽」發表及原鄉社區小舖成立大會，主辦單位指出，仁愛鄉五大高山茶區海拔高，茶葉生長速度慢，加上雲霧滋養，日夜溫差大，每個茶區茶品都有其獨特的韻味，為讓消費者一次體驗，推出精緻的陶瓷罐裝禮盒，感受仁愛鄉茶區迷人之處。
仁愛鄉五大高山茶區包括了福壽山農場鄰近茶區、碧綠溪大禹嶺茶區、翠峰合歡山茶區、清境大同茶區及奇萊山茶區，涵蓋了翠巒、華岡、榮興、松岡、屯原、廬山等行政區，海拔約2000至2400公尺，這類高海拔茶區向來是懂得品茗人士「找茶」的熱區，但因產量少，經常有不肖業者以低海拔茶葉冒充高海拔的情形，仁愛鄉農會乾脆為消費者篩選，精選五大茶區茶品，推出「五岳霧芽」精緻禮盒。
仁愛鄉農會總幹事戴錦稔表示，五岳霧芽冬茶禮盒集合轄內五大茶區優質茶農，極品冬茶一次到位，供品茗高手、茶道達人一次擁有，限量240盒，每盒都有防偽標籤、單獨序號及產銷履歷，精選新鮮冬茶中最高品級，且於農會轄屬輔導之五星級製茶廠製作選出，茶品均通過SGS農藥檢測，確保安全衛生無虞。
特別的是，為了彰顯「精品」高山茶的價值，仁愛鄉農會特別委託設計二兩裝的精品罐，將五岳化身山水畫，燒製在特製的白瓷茶罐上，作為精品茶葉的意象，戴錦稔表示，五岳每一岳的茶區各有特色，有的厚重、有的香氣淡雅，有的餘味繞喉，都是茶中上品，配合原鄉驛站原鄉社區小舖揭幕舉辦發表會，推展在地的農特產品，邀請茶道愛好者，來到仁愛鄉品嚐五岳茶香茶韻。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。