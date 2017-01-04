高市公共工程再利用 去化焚化爐底渣
統計顯示高雄市每年產出約有25萬噸的焚化爐底渣，市府推動公共工程再利用，促承攬市府營造、管線單位用於道路的基底層、再生透水混凝土、控制性低強度回填材，以協助去化。
底渣的問題日益嚴重，有受託代處理業者任意傾倒或是棄置於漁塭地，影響生態同時造成環境二次傷害。
市府環保局及工務等工程單位合作，積極推動底渣再利用，希望能協助解決每年約25萬噸底渣量的問題。
工務局指出，焚化底渣資源化產品後，將可利用在道路基底層、再生透水混凝土、控制性低強度回填材（CLSM）等材料，市府也擬定規範，提供營造業者參考。
工務局工程企劃處指出，底渣運用在級配粒料底層為例，廠商應提送供料計畫書及目的事業主管機關認可驗證單位出具合格證明、再生粒料與天然粒料混合比例等資料，並依據環保署有關焚化底渣與天然粒料混合比例上限為30%做使用參考。
工程企劃處說，底渣用於道路、公園人行步道，安全無虞，市府還要再邀請申請管理挖埋的單位採用，盼協助去化底渣並擴大資源再利用的層面。1060104
(中央社)
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