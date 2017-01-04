國1南下30公里9車追撞 回堵7公里

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新北市消防局今天下午2時28分接獲通報，國道1號南下30.8公里處，發生9輛追撞事故，幸僅1名62歲男性駕駛手部擦傷，意識清醒送往林口長庚醫院治療。

警消表示，事故地點影響3個車道，只剩1內側車道可通行，現場回堵7公里，時速約20公里，國道警方已派員到場疏導交通，呼籲用路人改道行駛。1060104

(中央社)