伊藤潤二血玉樹 跟台史博館這棵樹很像

日本恐怖漫畫迷注意了，若是喜歡看伊藤潤二「血玉樹」這篇作品，那麼可以在國立台灣歷史博物館南側找到1棵跟血玉樹很像的作品，尤其是在夕陽餘暉下，更顯真實。

國立台灣歷史博物館南側這棵樹，其實是公共藝術作品，去年12月才放置此處，材質是不鏽鋼和鋁，高度、長度和寬度都是950公分，樹枝上結滿大小不一的不鏽鋼球。

台南有些伊藤潤二漫畫迷不經意看到實品和圖片時，大吃一驚，因和漫畫中的「血玉樹」外形實在很像，有種被立體化的感覺，尤其在特定光線拍攝的角度下，簡直是把漫畫中的血玉樹搬到現實來。

台史博館表示，這項作品是某一個財團法人基金會5年前捐給文化部，名為「感恩樹」，文化部再植栽到台史博館南側，主要是彰顯曾為台灣這塊土地無私奉獻犧牲的外籍人士，實踐人溺己溺、人飢己飢偉大情操，投入醫療、社福、教育等各項領域而鑄造的。

不過，當台史博館人員聽到伊藤潤二漫畫迷的反應，又上網查了一下「血玉樹」的圖片時，也不禁說，乍看之下，真的有像。

台史博館副館長郭碧娥也坦承「感恩樹」和「血玉樹」很像，因可能涉著作權法，台史博館將向文化部報告，商討如何處理這棵樹。1060104

(中央社)