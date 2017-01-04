廂型車為閃狗撞電桿 8人送醫

彰化二水鄉員集路廂型車撞電桿，消防人員搶救傷患。(鐘武達翻攝)

彰化二水鄉員集路廂型車撞電桿，場面狼籍。(鐘武達翻攝)

滿載道親的廂型車直接撞上電桿，造成車內8人受傷。(鐘武達翻攝)

1輛載有宮廟道親的廂型車，今天下午2點多經過彰化縣二水鄉員集路、坑口巷時，疑似為了閃避竄出的小狗，竟然直接就撞上路旁電桿，包括林姓駕駛與乘客共8人受傷，一度有4人受困扭曲變形的車頭，經消防隊緊急搶救送醫，幸都無生命危險。

(中時)