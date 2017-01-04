研發「磁吸導引安全扣鎖」 張淵順奪創意大獎
推動創意生活城市，由台中市政府經發局主辦、亞洲大學承辦的「第五屆台中盃全國創意大獎」4日頒獎，26歲張淵順以「磁吸導引安全扣鎖」奪下設計發明類專業組金獎，今年另有5件作品成功企業媒合，將創意轉化為實質商品，創造高商機。
副市長林陵三、亞洲大學校長蔡進發等人逐一頒發獎座、獎狀給得獎者。經發局指出，包括設計發明類專業組、學生組與創新服務類共3個類組，今年共有1566件作品參賽，經層層選拔，共有81件作品獲獎。
拿起自行設計的「磁吸導引安全扣鎖」，用力拉開、再輕輕疊在一起，扣鎖立即緊密鎖住，張淵順說，這款設計是利用磁吸原理引導，再佐以專利鋼鎖機構設計，讓兩邊接合後即可立即上扣，預計7月上市。
經發局長呂曜志說，台中市不只追求創新創意，更要把創意轉變成產業，而創意設計能否申請專利、進而與企業合作相對重要，目前已媒合便攜式伸縮傘、老東家滷味包裝禮盒等5件入圍作品與企業合作，預計將帶來2216萬年產值。
蔡進發則表示，亞大獎助學生創意設計發明不遺餘力，教育部日前公布獎助學生參加藝術與設計類國際競賽，亞大連續3連獲高教體系第一名，期望透過台中盃競賽活動搭起平台，看見台中蘊藏的創意創新能量，激發各界與學子的無限創意。
(中時)
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