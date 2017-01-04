僑光科大實習博覽會 學生搶面試
促進產學接軌，僑光科技大學4日舉辦「在校生實習博覽會」，共有110家企業進入校園徵選實習生，場面熱鬧。校方強調，今年是第4年舉辦「實習博覽會暨媒合活動」，近年來超夯的電信產業全部到齊，提供學生更多選擇。
宛如就業博覽會的盛大場面出現在僑光科大校園，學生們穿上西裝或正式套裝，侃侃而談自己的優勢與理想。僑光科大實習就業職涯發展組組長丘添富說，首次舉辦的實習博覽會共有50家企業參加，學生獲選後得進入企業實習1年，並取得18學分，因成效頗佳，今年已成長至110家企業參加。
就讀旅館與會展管理系三年級的廖姓學生拿著中英文自傳等待面試，她笑說，自己的目標是西華、晶華等北部知名飯店，希望透過實習的機會拓展視野，為未來畢業後與職場接軌。另名就讀餐飲管理的周姓學生則說，長達1年的實習課程可拓展人脈與就業接軌，對學生幫助很大。
丘添富強調，包括台灣微軟、台灣無印良品與台新銀行等知名企業都提供實習名額，依往年情況研判，學生在實習期滿後獲留任資格者幾乎達到百分百，但因個人生涯規畫，一般留任率約4成。
(中時)
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