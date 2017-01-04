女子偽造北大特區不動產買賣 男子遭騙1.1億

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開設三峽北大大雅加盟店，林女從2011年起，接連偽造北大特區10件不動產買賣契約，誘騙彭男子掏出1億1千多萬借給買家購屋賺利息，直到林女被列入銀行拒絕往來戶，彭男才驚覺受騙；新北院日前依偽造文書等罪判林女10年6個月徒刑，民事部分再判林女須吐還彭男1億1千多萬元。

彭男為三峽某公司負責人，林女向彭男謊稱只要借錢給買方，就能獲得可觀利息報酬，騙取彭男掏出1億1418萬餘元，事後彭男才發覺上當受騙。

林女雖辯稱是和彭男共同投資失利，但法官查出多數買賣契約上建物不存在，部分買家也沒有簽約購屋，因此認定林女惡意詐騙彭男，判她敗訴須返還1億1千多萬元，仍可上訴。

(中時)