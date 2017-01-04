飛彈裝載核彈頭 美國防部：北韓沒能力

美國國務院發言人柯比（John Kirby）今天表示，北韓持續發展彈道飛彈技術，但美國不認為北韓有能力將核彈頭裝置在飛彈前端。

柯比告訴記者：「我們相信（北韓領導人金正恩）正持續發展核子及彈道飛彈技術，但我們不認為他現階段有能力將核彈頭裝置在飛彈前端。」

詢及他是否贊同總統當選人川普批評中國大陸不幫忙約束北韓核子計畫的說法，柯比說，「我們不認同那樣的評價」。（譯者：中央社劉文瑜）1060104

(中央社)