老人健保費補助排富 中市再推7項服務

台中市老人健保費補助今年起調整補助對象，台中市副市長林依瑩與社會局長呂建德今天前往台中市仁愛之家宣布，老人健保費補助排富後，市府再推出7項擴大服務。

台中市老人健保費補助今年起調整補助對象，限縮至低收及中低收65歲以上長輩，以遵守市議會對非法定社會福利須排富的決議及審計部相同的建議。

社會局指出，因此省下的經費，將投入7大服務方案，包括增加老人共餐據點、老人送餐服務、長青學苑班數倍增等，同時改善居家服務員的勞動條件，提升對長輩的服務品質與時間，希望減輕長輩子女的照顧負擔，並增加就業機會。

林依瑩及呂建德中午前往仁愛之家宣布，老人健保費補助排富後，市府再推出的7項擴大服務，今年省下的經費將在「社會投資」的原則下，提供實際福利，而非發放現金。

呂建德指出，包含配合中央推動長照2.0、長青學苑倍增計畫、共餐、送餐擴大服務、長照人力倍增計畫、敬老愛心卡、假牙補助等，總計106年老人福利預算將比105年增加1.2億元，整體達36億6832萬元。

林依瑩表示，她在弘道老人福利基金會任職20年，發現常有子女有錢、卻找不到服務的現象。市府推出「托老一條龍」政策，整合健康、亞健康、失能老人的服務，健康的老人可以到長青學苑、稍微不舒服就有送餐與居家服務，將是為人子女的一大福音。

今年起將老人健保補助排富省下的經費擴大服務，是明智的決定，可讓台中市的長輩照顧更上層樓。1060104

(中央社)