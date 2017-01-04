北橫台7線明池段施工 白天實施交管

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公路總局說，北橫公路省道台7線68.8公里處（宜蘭明池路段）因進行刷坡搶修作業，今天起到10日白天實施交通管制，每2個小時放行10分鐘，請用路人配合。

台7線68.8公里處在元旦當天因上邊坡地質風化裂解，發生落石坍方，一度道路阻斷，經工務段人員搶修後已恢復車輛通行。

公路總局第四區養護工程處說，當地因辦理刷坡搶修作業，今天起到10日白天實施交管，期間每天上午8時至下午5時，每2個小時放行10分鐘。

此外，施工點附近從台7線60.8公里處（西村）至65.6公里處（明池）即日起到10日，每天下午5時至隔日上午8時，也實施夜間預警性道路封閉，呼籲駕駛注意。1060104

(中央社)