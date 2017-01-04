伊斯坦堡夜店恐攻 土外長：已指認嫌犯

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土耳其外交部長卡夫索格魯今天表示，已指認出伊斯坦堡時髦夜店恐攻槍擊案嫌犯，但他未說出嫌犯身分。

卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）對安納杜魯新聞社（Anadolu）說：「已確認伊斯坦堡攻擊案凶嫌的身分。」但他未多做說明。

這起恐攻槍擊案造成39人喪命，多數為外國觀光客。當局至今已拘押約20名與本案有關的人。1060104

(中央社)