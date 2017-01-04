美民主黨遭駭電郵 亞桑傑否認俄提供

我要評比

美國民主黨電郵遭駭，傷害總統候選人希拉蕊．柯林頓選情，維基解密創辦人亞桑傑今天對此再度否認俄羅斯是消息來源，並公開懸賞白宮毀滅重要紀錄的情資。

法新社報導，亞桑傑（Julian Assange）接受「福斯電視網」（Fox Networks）深入訪談之前不久，該爆料網站在推特發文說：「系統管理員：別讓白宮再次毀滅美國歷史！現在備份，有空傳到維基解密（WikiLeaks）。」

推文還說：「我們將對促使任何1位歐巴馬政府官員被捕，或是曝露他們毀滅重要紀錄的情資，提供2萬美元賞金。」

亞桑傑在倫敦的厄瓜多大使館接受福斯深度訪談。他2012年6月在此尋求庇護，以避免遭引渡瑞典針對被控強暴接受偵訊。

他未透露將美國民主黨全國委員會（Democratic National Committee），以及希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）競選總幹事波德斯達（John Podesta）多達數千封遭駭電郵提供維基解密者，究屬何人。

維基解密在美國總統大選期間公布相關文件，美國情治機構據報對此作成結論指出，俄國意圖藉此翻轉戰局，使柯林頓的共和黨對手川普（Donald Trump）得利。川普最終勝選將入主白宮。

不過亞桑傑強調，和俄國政府相關的機構，跟遭駭文件的來源都無關連。

45歲的亞桑傑告訴福斯電視網：「文件來源不是俄國政府，不是任何國家機構。」

在被進一步問到，他是否認為民主黨全國委員會和波德斯達外洩電郵使川普勝選時，亞桑傑說：「誰知道，這不可能知道的。」

「但果真如此，那就要怪柯林頓、她的競選總幹事波德斯達，以及民主黨全國委員會主席舒茲（Debbie Wasserman Schultz）的真實陳述，是這些真實的陳述改變了這場選戰。」（譯者：中央社何宏儒）1060104

(中央社)