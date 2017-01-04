美民主黨遭駭電郵 亞桑傑否認俄提供
美國民主黨電郵遭駭，傷害總統候選人希拉蕊．柯林頓選情，維基解密創辦人亞桑傑今天對此再度否認俄羅斯是消息來源，並公開懸賞白宮毀滅重要紀錄的情資。
法新社報導，亞桑傑（Julian Assange）接受「福斯電視網」（Fox Networks）深入訪談之前不久，該爆料網站在推特發文說：「系統管理員：別讓白宮再次毀滅美國歷史！現在備份，有空傳到維基解密（WikiLeaks）。」
推文還說：「我們將對促使任何1位歐巴馬政府官員被捕，或是曝露他們毀滅重要紀錄的情資，提供2萬美元賞金。」
亞桑傑在倫敦的厄瓜多大使館接受福斯深度訪談。他2012年6月在此尋求庇護，以避免遭引渡瑞典針對被控強暴接受偵訊。
他未透露將美國民主黨全國委員會（Democratic National Committee），以及希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）競選總幹事波德斯達（John Podesta）多達數千封遭駭電郵提供維基解密者，究屬何人。
維基解密在美國總統大選期間公布相關文件，美國情治機構據報對此作成結論指出，俄國意圖藉此翻轉戰局，使柯林頓的共和黨對手川普（Donald Trump）得利。川普最終勝選將入主白宮。
不過亞桑傑強調，和俄國政府相關的機構，跟遭駭文件的來源都無關連。
45歲的亞桑傑告訴福斯電視網：「文件來源不是俄國政府，不是任何國家機構。」
在被進一步問到，他是否認為民主黨全國委員會和波德斯達外洩電郵使川普勝選時，亞桑傑說：「誰知道，這不可能知道的。」
「但果真如此，那就要怪柯林頓、她的競選總幹事波德斯達，以及民主黨全國委員會主席舒茲（Debbie Wasserman Schultz）的真實陳述，是這些真實的陳述改變了這場選戰。」（譯者：中央社何宏儒）1060104
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。