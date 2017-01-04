控林洲民臉書PO文涉辱罵 趙藤雄狀告求償25日宣判
遠雄集團董事長趙藤雄，認為台北市都發局長林洲民在臉書上發表辱罵性言論，損害他的名譽，狀告求償200萬元並登報道歉，台北地方法院今(4)日下午開庭辯論，因雙方沒有和解意願，法官諭知全案辯結，定本月25日下午4時宣判。
因大巨蛋問題，北市府屢和遠雄隔空對嗆，林洲民自去年7月底，先後在臉書針對趙藤雄發出多篇公開信，內容包含「在我的字典裡，推著裝滿內容的箱子，企圖打動公務員，進而影響其作決定的行為很不可取」、「收皮箱內容的台灣公務員們，從南到北，For the sake of Universal Common Knowledge，家破人亡！」、「台灣總統不姓趙」，還且多次「嗆聲」趙藤雄法院見。
趙藤雄認為，林洲民的臉書發文內容，涉及辱罵他「Fuck」、「家破人亡」，不能說大巨蛋已朝續建目標，還在臉書發文罵人「囂張」，相關言論已侵害他的名譽。
北院下午開言詞辯論庭，雙方都委請律師出庭，林洲民律師辯稱，林只是提出相關看法，質疑遠雄巨蛋公司，對大巨蛋公共安全疑慮，遲遲不提出改善方案以盡快完成審查，又私下對政府方相關公務員提出刑事告訴，林只是表達個人看法，認為趙藤雄對大巨蛋所涉公共安全事項，竟是以傲慢態度面對，甚至不顧台北市長柯文哲呼籲，不願意提交施工計畫書，急著想進場施作部分工程，並未涉及侵權妨害名譽。
(中時)
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