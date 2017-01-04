新鄰居像毒蟲 刑事小隊長循線逮人
萬華分局偵查隊小隊長洪晨鐘，日前發現萬華住家公寓搬來新住戶，洪根據以往經驗，觀察何的作息及舉止，研判他可能是毒蟲，11月底發現1名羅姓男子向何買毒，先在捷運龍山寺站附近將羅逮捕。
何後來察覺不對，立刻閃電搬家，警方又持續追查，日前終於大同區一家賓館內，逮捕躲藏多日的何，起獲1小包安非他命毒品，何看到警察忍不住哀嘆：「還是被你們找到了！」表示自己那時就覺得被盯上，所以才會跑到賓館住了2個禮拜避風頭，沒想到還是被抓，警方偵訊後，依毒品罪將何移送法辦。
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(中時)
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