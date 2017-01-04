新年假期酒駕超速 泰國426人車禍亡
泰國在6天新年假期中共發生3579件車禍，造成426人死亡和3761人受傷，較去年同期成長25%，酒駕和超速仍是肇禍主因。
泰國政府今天公布統計指出，自去年12月29日至今年1月3日的6天新年連續假期中，共計有3579件大小車禍，主要是酒後駕駛，肇事車輛以機車占近8成。另外，2日發生在春武里高速公路25人死亡的嚴重車禍，原因可能是疲勞駕駛。
泰國政府在6天的連假中於全國設置2047個攔檢點，共攔查68萬3939輛車，11萬餘名駕駛人違法，多數是沒有駕照和未載安全帽（機車），並查扣酒後駕車的4208輛汽機車。
今年新年假期的6天車禍死亡人數總數已經有426人，較去年的同期7天共343人死亡，明顯成長2成5，去年潑水節的假期中共有442人死於車禍。
泰國政府對於每年新年假期的車禍死亡率偏高一直苦無對策，過去曾經有過建議，比照佛教節日禁止出售酒精性飲料，但遭到否決，不過泰國每年的車禍尖峰期是在新年和4月的潑水節假期，被稱作是危險7日。1060104
(中央社)
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