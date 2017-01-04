國防部：持續掌握遼寧艦動態

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中共解放軍航空母艦遼寧號艦隊在南海演訓，外傳將從台灣海峽返程，完成首次繞台航訓。國防部今天表示，遼寧艦北返時間與航線均屬臆測，不予評論，將持續掌握遼寧艦動態。

中共解放軍航母遼寧號艦隊目前正在南海進行航訓，媒體報導，國防部情報研析人員透露，今年是中國「八一建軍」90周年，因此遼寧號航母在去年底突破第一島鏈後，經由台灣東部海域南下，進駐海南島三亞航艦基地，預判在今年農曆年前經由台灣海峽北返青島航艦基地，完成中國解放軍首次繞台航訓。

國防部下午發布新聞稿表示，中共遼寧艦未來北返時間與航線，均屬臆測，國防部不予評論。

國防部表示，將持續掌握遼寧艦動態，並會依狀況做好應處作為。1060104

(中央社)