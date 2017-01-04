四川市長書記遭槍擊 嫌犯為市國土局長

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中國大陸四川省攀枝花市會展中心上午發生一宗槍擊案件。市委書記張剡、市長李建勤受傷，而開槍嫌犯、攀枝花市國土資源局局長陳忠恕，則當場在會展中心一樓自殺身亡。

川報觀察快訊引述攀枝花市政府新聞辦消息，4日上午10時50分，一名持槍人闖進攀枝花市會展中心會場，對正在開會的市委、市政府主要負責人進行連續射擊後逃竄。

傷者包括市委書記張剡、市長李建勤，他們送醫後無生命危險。由於陳忠恕死亡，相關案情仍待釐清。

星島日報報導，從張剡及陳忠恕的簡歷來看，兩人應從2006年開始，就一直在攀枝花市共事。

陳忠恕1988年從攀枝花下屬的鹽邊縣文教局幹部起步，2005年3月，從攀枝花下屬的中共米易縣委副書記、政法委書記調任攀枝花市城市管理局副局長、黨組副書記，此後一直在攀枝花市工作。

張剡於2006年12月從中共遂寧市委副書記、紀委書記、市委黨校校長調任攀枝花市委副書記。1060104

(中央社)