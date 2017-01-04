智慧教室 高醫院中校供病童學習
截至去年底，國內18歲以下罹患癌症的人數近500人，生病讓他們被迫以院為家，無法有學習及探索機會，高醫打造首座「智慧教室in Hospital」，要讓病童在「院中學」。
高雄醫學大學附設醫院長鍾飲文、台灣三星電子企業解決方案事業部總經理吳昇奇今天一起主持「智慧教室in Hospital」正式啟用，以「院中校」的數位學習空間，用科技創新應用協助提高院內衛教、床邊老師、社工與志工等資源教學，使病童學習不中斷， 讓孩子們可以暫時忘卻病痛。
15歲的阿雄罹患急性淋巴性白血病，於高醫進行化療。院方說阿雄最喜歡探訪各地的特色廟宇，研究神像雕刻，即使需要長期住院接受治療，依舊喜歡用鏡頭記錄生命中美好的時光。
為完成阿雄的心願，喜願協會和高醫聯繫三星，幫阿雄達成願望，並鼓勵病童在治療過程，持續追逐興趣和夢想。
高醫與三星共同打造首創醫院內設「智慧教室in Hospital」。鍾飲文感謝台灣三星的看見病童的需求，盼透過先進數位工具媒介，提供病童學習。台灣三星表示樂於與高醫合作提供孩童繼續治療的動力，允諾未來會持續與更多醫院合作，為病童打造更友善的學習環境。
智慧教室內有20台平板電腦、55吋電視，提供病童資料蒐尋、學習和益智遊戲等。現場有病童隨即使用「擴增實境」遊戲，他們臉上也綻放了久違的笑容。1060104
(中央社)
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