台北燈節 北市：當地寺廟結合行政燈區

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首度移師西區的2017台北燈節2月4日登場，台北市觀傳局今天說，燈區保留傳統燈謎擂台、學生燈區、祈福燈區等，主場地也和12行政燈區、更與寺廟結合，並未限制宗教參與。

台北燈節2月4日至12日登場，今年題燈造型為「舞動奇雞」小提燈，手把設計為一座北門，象徵北門孕育而出的小雞，而主展演區，更首度嘗試「街頭劇場」概念，結合演唱會視覺設計規格打造特色主題燈區，並邀請到動漫藝術家不二良設計主題燈具。

觀傳局說，燈節場地選定中華路一段及西門町一帶，對當地交通會帶來衝擊，北市府已組成專案小組，邀集交通單位，多次討論並加強宣導活動期間的交通管制及疏導，希望民眾可利用搭捷運從北門、西門及小南門站抵達會場。

民政局長藍世聰表示，今年台北燈節不但在主場地邀請台北天后宮及台灣省城隍廟共襄盛舉，並比照去年規劃12行政燈區，由各區公所與當地宮廟、商圈，布置在地特色花燈。

他說，像是萬華區與龍山寺，大同區與保安宮及孔廟，松山區與慈祐宮合作，希望台北燈節除了是國際旅客必至的觀光節慶，也保留各行政區更多民俗傳統及在地文化特色。

觀傳局表示，首度移師西區的2017台北燈節，除規劃保留傳統燈謎擂台、學生燈區、祈福燈區及地景創作區外，更力邀新銳藝術家打造主展演區、世大運互動區及光雕區，且主場地及12行政燈區更與寺廟結合，並未限制宗教參與，忽略原先節慶的民俗意義。1060104

(中央社)