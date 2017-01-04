一例一休逼物價漲 彭淮南：通膨1.26至1.46仍可接受

因應一例一休物價上漲事宜，行政院下午4時召開「對當前物價問題回應記者會」，由行政院副院長林鍚耀、行政院發言人徐國勇、經濟部部長李世光、勞動部部長郭芳煜、中央銀行總裁彭淮南、行政院主計總處主計長朱澤民、國發會經副主委龔明鑫、行政院公平會副主委邱永和等人，親自出面說明。

針對一例一休，造成物價上漲一事，徐國勇表示，這法律對勞工是很有利的，企業界的老闆也都表達支持的立場，並再次強調「這是好的法律，不希望因為誤解以為是惡法」。

郭芳煜則表示「我們一直認為這是一個進步的修法，六大目的都達成了。」至於新法上路是不是有一點亂？郭芳煜認為一點都不會，雖然有點調適的時間，但透過各方面處理，依照當初立法的原意，保持原則。勞動部規劃在第一季以宣導為主，第二季以輔導為主，直到地方政府、企業主知道該注意的事項；第三季嚴格檢查。期間若有刻意違反，仍會入場執行。

國發會龔明鑫表示，以休假日加班、特休、國定放假日一致這三個綜合來看，針對製造業來講，受影響程度較少，因為製造業對周休二日的比例過去已達7成。龔明鑫也指出對於內需型服務業影響程度較高，薪資影響約2.1百分點，營運約0.22，利率8.07，是有一些影響。因為內需型跟民眾生活較密切，所以較明顯。

公平會邱永和指出，公平會一向是維持市場秩序的機構，因為這次一例一休的實施，已經啟動人為操縱物價的專案小組，持續關注重要民生物價的變化。邱永和強調，若有發現相關業者藉機聯合抬價，違背公平交易法，且有明確事證，會加以嚴處。同時也尊重市場機制，若因應一例一休實施，反映本身成本在價格上，仍會尊重市場機制。仍呼籲廠商不要藉機做出聯合漲價，會嚴密監控。

央行總裁彭淮南也針對當前物價情勢說明。彭淮南表示，上漲低而且穩定，物價上架率低於多數國家，穩定是指每年波動幅度很小。國內六家機構預測中位數是1.06。去年底勞基法實施後對勞動條件有改善，企業薪資成本可能增加，企業合理調整價格下，CPI年增率將增加0.2~0.4個百分點。國內主要機構預測CPI預測值中位數是1.06，1.06+02~0.4，今年通膨可能是1.26~1.46之間，還在仍可接受的範圍內。

彭淮南指出，預計今年經濟成長是1.75，可知通膨壓力溫和，企業價格可以合理反映成本，也會密切注意發展情勢，必要時不排除妥適因應措施。

(集團連線報導)