提款機領錢領到定存 民眾憂權益受損

市議員張芬郁認為，銀行應主動向客戶說明帳戶直借方式，避免引發爭議。（翻攝照片）

(17:27更新內文) 帳戶餘額不足，自動櫃員機竟主動從定期存款透支？家住台中市霧峰區的李姓民眾，日前到台灣銀行霧峰分行領錢，原本想提領1萬元，卻不慎按錯為10萬元，因帳戶餘額不足，ATM竟自動從他的定存部分扣款支付，讓李男相當不滿，很擔心權益受損。

李姓民眾表示，元旦假期的早上，騎機車外出購物，因想到帳戶內還有1萬多元，便直接到台銀霧峰分行提領，卻在操作時沒留意，誤將1萬元按成10萬元，原本以為只是因帳戶錢不夠、會無法提領成功，沒想到，ATM竟吐出10萬元現金，卻是從定期存款的部分扣款支付。

市議員張芬郁表示，許多銀行都有多功能「綜合理財存款帳簿」，方便客戶調度資金，而在活存資金不足的情況下，銀行會主動動用客戶的定存，主要是為方便調度，但仍有許多民眾不了解，銀行應多宣導。

台灣銀行霧峰分行襄理廖錦珠則強調，李男的提款卡為「綜合存款戶」，若帳戶金額不足時，會自動轉為可質借的方式，且質借金額可達定存金額的9成，從定存扣款不會解約或影響客戶權益，只是需要收取透支的利息，因李男3日即回存，只需支付幾塊錢利息。

(中時)