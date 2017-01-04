不滿T.O.P被私生飯騷擾？GD曬超跑「想跟過來就試試看」

GD秀名貴跑車不遮車牌，被猜測是為遭到私生飯騷繞的T.O.P出氣，遏止跟車歪風。(取材自GD instagram)

南韓YG娛樂頭號天團「BIGBANG」不僅音樂受到歡迎，其獨特的個人風格也是眾人模仿追捧的目標，細瞧就能發現，5團員的穿搭可都是名品，尤其隊長G-Dragon熱愛潮流，身上行頭每個都價值不斐，他今天凌晨又po出新玩意兒，竟是台黑色藍寶堅尼，但粉絲發現，GD除了分享新鮮貨外，可能還帶有別的意思。

GD今天凌晨在IG貼出新車照，照片中是一台消光黑色的藍寶堅尼，韓媒報導表示，該車型號為Aventador LP700-4，價格約韓幣5.75億元(約台幣1663萬)，GD的貼文寫道：「想跟過來的話就是試試看吧」，且原始照片並未遮住車牌，由於之前發生夥伴T.O.P忍無可忍，點名要中國私生飯別再找上門騷擾的事件，引發軒然大波，因此GD這番動作，被解讀為替夥伴出口氣，可能想抑制私生飯跟車的歪風，得到不少粉絲贊同，直呼隊長大人超帥，這招幹得好！

(中時電子報)