徐國勇不爽1例1休是爛蘋果說 蔡練生這樣回應
一例一休上路後惡評不斷，工總秘書長蔡練生日前批評一例一休是三輸的爛蘋果政策，引來行政院發言人徐國勇不滿，更指一例一休是政府與產業界討論後的結果，對此蔡練生作出回應，徐國勇應多到基層走走，就知道他所言不虛。
根據聯合新聞網報導，蔡練生表示，一例一休並非工商團體催生的政策，始作俑者其實是新政府。鑑於一例一休社會爭論不休，業界安排新一年度的休假與排班也造成影響，所以工商團體才認為應盡快通過一例一休，以免安排工作無所適從。
蔡練生還說，工商團體建議推行一例一休要有配套，例如加班時數從46小時增為52小時等，但都未被政府採納。
蔡練生今日參加教養院公益活動，對方告訴他，因為一例一休的緣故，教養院支出增加200萬到300萬，這筆錢是要教養院募款多久？
教養院的實例正好應證蔡練生日前的說法：一例一休上路後，物價漲、薪資不調、營運成本增加，「全國都是輸家」，若是要選爛蘋果，「一例一休絕對是個爛蘋果！」
蔡練生說，不在乎被徐國勇點名，既然代表產業，該講的話就要表達。但他也請政院發言人多到基層走走，就知道他講的全是實話。
(集團連線報導)
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