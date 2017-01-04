大林慈濟放射腫瘤科 獲醫策會療品質獎

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大林慈濟醫院放射腫瘤科，自行研發整合性放射治療資訊平台，改善病人的存活率及控制率，獲第17屆醫療品質策進會醫療品質獎「卓越中心」。

大林慈濟醫院放射腫瘤科主任洪世凱表示，放射腫瘤科是由醫師、護理師、放射師、物理師及行政人員等5個職類組成，自行研發的整合性放射治療資訊平台，讓第一線工作人員得以立即採取相關措施。

洪世凱指出，透過雲端整合資訊與儀器系統的放射治療資訊平台，突破程式設限，猶如「戰情中心」一樣監控各項運作，達成流程自動化、節省人力，並會針對異常值，自行跳出警示訊息。

由於放射腫瘤科在臨床上運用新技術，改善病人的存活率及控制率；在護理方面，貼心照顧病人需求，並提供術中衛教，積極性主動介入，落實「有溫度的醫療」而連連獲獎。

洪世凱表示，放腫科目前已獲「醫療異常警示系統及其運作方法」與「醫療平台及其整合查詢系統」2項專利，並有2項申請中、1項準備中，將把研究成果技術轉移，希望幫助醫界提升病人安全。

院方指出，放射腫瘤科先後獲醫策會第16屆醫療品質競賽銀獎暨創意獎、經濟部工業局第28屆全國團結競賽金塔獎，這次再獲第17屆醫策會醫療品質獎系統類「卓越中心」，表現十分亮眼。1060104

(中央社)