大林慈濟放射腫瘤科 獲醫策會療品質獎
大林慈濟醫院放射腫瘤科，自行研發整合性放射治療資訊平台，改善病人的存活率及控制率，獲第17屆醫療品質策進會醫療品質獎「卓越中心」。
大林慈濟醫院放射腫瘤科主任洪世凱表示，放射腫瘤科是由醫師、護理師、放射師、物理師及行政人員等5個職類組成，自行研發的整合性放射治療資訊平台，讓第一線工作人員得以立即採取相關措施。
洪世凱指出，透過雲端整合資訊與儀器系統的放射治療資訊平台，突破程式設限，猶如「戰情中心」一樣監控各項運作，達成流程自動化、節省人力，並會針對異常值，自行跳出警示訊息。
由於放射腫瘤科在臨床上運用新技術，改善病人的存活率及控制率；在護理方面，貼心照顧病人需求，並提供術中衛教，積極性主動介入，落實「有溫度的醫療」而連連獲獎。
洪世凱表示，放腫科目前已獲「醫療異常警示系統及其運作方法」與「醫療平台及其整合查詢系統」2項專利，並有2項申請中、1項準備中，將把研究成果技術轉移，希望幫助醫界提升病人安全。
院方指出，放射腫瘤科先後獲醫策會第16屆醫療品質競賽銀獎暨創意獎、經濟部工業局第28屆全國團結競賽金塔獎，這次再獲第17屆醫策會醫療品質獎系統類「卓越中心」，表現十分亮眼。1060104
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。