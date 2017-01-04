以為奶茶有鮮奶 調查：3成學童觀念錯

董氏基金會今天公布一項調查指出，有3成學童以為早餐店奶茶裡的「奶」是鮮奶。營養師表示，奶茶多是添加「奶精」，屬於飽和度高的油脂，沒營養、熱量高，還會妨礙鈣質吸收。

富含鈣質的鮮奶是孩童長高關鍵，但董氏基金會去年11到12月間，針對全台415名國小五年級學生、家長進行調查，卻發現近6成學童沒有天天喝牛奶，其中超過8成每天僅喝0.7杯，僅衛福部每日建議攝取量的一半。

不只如此，調查更發現，有近3成學童、1成家長以為早餐店奶茶裡的「奶」是鮮奶，董氏基金會營養師尤宣文解釋，早餐店奶茶添加的多數是「奶精」而非「鮮奶」，奶精屬於飽和度高的油脂，幾乎不含奶類成分和營養，而且奶茶通常含有許多的糖和咖啡因，恐妨礙鈣質吸收。

若是選擇「鮮奶茶」有比較好嗎？成大醫院家醫科醫師吳至行表示，鮮奶茶雖宣稱含鮮奶，但一方面奶量並不多，而且很多業者為了增添風味，還是會加入奶精，建議多喝鮮奶、調味奶、保久乳等，都能補充完整營養。

調查也發現，有約2成的家長認為，鮮奶的營養成可以從其他食物補充，不需要每天喝，尤宣文指出，雖然小魚乾、菠菜等都可以補充鈣質，但鮮奶的吸收率最好，還可以提供優質蛋白質強化骨骼、牙齒等，其中的乳糖也能促進腸道吸收。

尤宣文說，每份鮮奶（約240c.c）能攝取的鈣質，相當於120克芥蘭菜、14克黑芝麻、10.8克小魚乾、200克板豆腐，但像是芥蘭菜中含有草酸，都會影響鈣質吸收率。

吳至行指出，攝取充足的鈣質可增進孩童骨骼發育，建議孩童每天應攝取1.5份以上鮮奶，並且適度運動，每天曬20、30分鐘的太陽，吸收維生素D，可加速鈣質吸收，有助長高。1060104

(中央社)