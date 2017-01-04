接軌就業 僑光科大辦在校生實習博覽會

僑光科技大學今天舉辦第四屆「2017實習博覽會暨媒合活動」，共有110家實習機構提供超過2000個實習機會，期盼透過校外實習無縫接軌，達成就業百分百的目標。

僑光科技大學4年前即針對大三在校生舉辦「實習博覽會」，讓企業可藉由「實習徵才」活動，提前網羅優秀人才，將畢業季所舉辦的「就業徵才」，提前至畢業前的「實習徵才」。

僑光科大董事長陳伯濤表示，實習是就業導向課程最重要的一環，實習更是就業的捷徑，透過實習除可累積實務經驗，更可邁向高薪就業目標。

陳伯濤指出，僑光科大定位為培養商管、觀餐與設資等專業人才的應用型科技大學，推動就業導向的課程規劃，從大一到大三完成專業課程訓練，再透過大四全學年校外實習無縫接軌，達成就業百分百的辦學目標。

僑光科大表示，今天舉辦的「2017實習博覽會暨媒合活動」，共有110家實習機構參與，並同步辦理70場實習計畫說明會，企業提供實習職務涵蓋門市管理、客戶服務、餐飲廚務、烘焙點心、藝術設計、資訊軟體、行政總務等領域，逾2000個實習機會。1060104

(中央社)