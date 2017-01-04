頭暈、胸悶恐是猝死前兆！如何及早發現心律不整警訊？
近來多變的氣溫，不只容易感冒也容易影響血壓，心血管問題不只好發在老年人，年輕人也是潛在危險群，若你常喘不過氣、頭暈、胸悶等，可能和心律不整有關，哪些警訊不可輕忽？
忽冷忽熱的天氣最容易讓心臟跳動的規律失常，導致胸口不舒服，同時心臟跳動的頻率會受到自主神經的影響，當情緒緊張或運動時會使交感神經興奮，導致心跳加快，屬正常的生理反應；但是當自己能感覺到心跳忽快忽慢、突然跳得很重等不尋常的情況，恐是心律不整的警訊。
心律不整不易察覺，許多患者也不會意識到輕重程度，嚴重恐導致猝死，有些先天性的心律不整是基因的關係，後天則是由於肥胖、高血壓、高血脂等原因所導致，且年紀大於65歲也是心律不整的危險因子，心臟的收縮功能變差，容易造成動脈栓塞，中風、心肌梗塞的機率大增，猝死率高。
因此，當出現胸悶、頭暈、喘不過氣等情況，可能是因為心臟輸送的血流太少，使腦部缺氧造成，恐引發心臟過勞、心衰竭等併發症，民眾千萬不可輕忽心律不整的嚴重性，建議應到心臟科檢查，找出心律不整的原因，並聽從醫師指示治療與做好日常保健。
(中時電子報)
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