免費為村民放十年電影 廣西農民遭官方喊停

廣西農民羅衍宗免費播放電影給村民看。（擷取自南國早報）

廣西有名的露天免費電影，播放十年現在終於要熄燈了！消息傳開眾人好奇，官方給的理由是沒有執照，《南國早報》指出，廣西農民羅衍宗走遍十里八鄉免費放電影，過去沒事，現在為何出了問題，實際是原因，應該是人紅遭忌，還有擋人財路。

放電影了！2016年12月29日，羅衍宗用欽州話吼著，吆喝欽北區小村村民來看戲，為了占好位置，有的村民沒吃晚飯，帶著凳子來趕場。羅衍宗2007年開始，買了一台二手放映機，在自家門口撐起銀幕，為村民放電影。他說，小時家裡窮，沒錢看電影，當時許願有能力一定要免費放給大家看。

從自家村子，10年來羅衍宗一路放免費電影到鄰城鎮的大小村莊，一共放映2000多場電影。放的雖是舊片，但對他卻有某種意義，為的是實現童年的心願。出力還倒貼錢，羅衍宗到底圖的是什麼？他說，「喜歡放電影，更喜歡鄉親一起熱鬧。」

幾年來他有了「板城好人」、「最美基層宣傳員」等頭銜，而且也從純粹放映免費電影，到後來義務宣傳各種國家政策，甚至協助扶貧幫困，以電影為中心的公益活動越做越大，影響力也越來越廣，加入他的團隊就超過十人，成了民間苦難的代言人。

「去農村義務放電影，豐富老百姓的精神文化生活，我們是很認可的。」2016年12月29日，欽北區宣傳部相關負責人說。板城鎮相關領導也表示，羅衍宗免費放電影的行為，受到老百姓喜愛。但如今羅衍宗被取消了放映資格，2017年起不能再放電影。

不過，當地官方卻潑他冷水，指公開放映電影，必須申請取得電影放映經營許可證，且必須在固定的場所經營。羅衍宗沒有證件，不合法規，如果還要繼續放映就會被查處。他不懂表示，「為何做好事，也會有人阻止？」

據《南國早報》報導指出，羅衍宗免費電影被叫停，官方也有很大壓力，但沒明說壓力來自何處，只說羅衍宗隨著名氣變大心態有改變，做的事惹來麻煩，像是改裝摩托車搭載設備，警方查扣卻被引來地方熱議，被迫返還。

另外，羅衍宗也擋人財路，地方的農村放映員每放映一場電影，可享受100元政府補貼，但這錢都被羅衍宗搞沒了。實際上叫停原因，並非官方的說詞，而是打破正規放影員的飯碗，才是背後的真正理由。

(旺報)