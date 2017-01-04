台南正德愛心廚房將開幕 免費供餐低收入戶

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全台各地仍有不少三餐不繼的家庭，正德佛教慈善機構創辦人常律和尚，計畫在未來5年內於全台各地廣設108家「正德愛心廚房」，免費長期提供低收入戶民眾用餐；一般民眾用餐則可隨意捐助餐費，希望幫助人人都能得到溫飽。其中，全國第5家愛心廚房7日將在台南市中西區民生路二段181號成立。

此外，經濟不景氣，弱勢民眾生活越來越艱辛，立委陳亭妃、台南市副議長郭信良也聯合正統鹿耳門聖母廟、市議會、市政府及多家民間企業，6日晚間6點30分在聖母廟前廣場席開600桌平安年宴，還邀請知名演藝人員演出，預先讓弱勢家庭一起溫馨過好年，宴後還將贈送每人生活用品一份。

(中時)