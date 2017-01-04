自主監測土壤及地下水 台南2工業區超標著手改善
台南市19處工業區最近都完成105年度土壤及地下水自主監測，並依規定完成申報，申報率達100%。不過，有2處工業區土壤重金屬含量略為超過管制標準，台南市政府環保局已經輔導管理單位著手改善，預計1年內完成整治工作，改善汙染。
環保局說，19處工業區分別為：經濟部公辦工業區5處、地方政府開發工業區3處、民間開發工業區9處、科學園區1處及環保科技園區1處。其中，龍崎工業區在鉻汞砷銅鎳鋅等6個重金屬測值均超標一倍多；學甲的東盟工業區則是鎳的測值超標一倍多。
環保局指出，台南市多數工業區都設在交通樞紐及人口稠密區，加上土壤及地下水汙染具有隱蔽性、不可逆性，萬一發生汙染，影響程度不容小覷。鑑於部分工業區沒有管理單位，無法及時掌控汙染現況，往往發現時已經達嚴重汙染程度，因此藉由工業區管理單位自主監測申報，加上主管機關監督追蹤，才能有效預防土壤及地下水遭受汙染，確保工業土地永續利用。
(中時)
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