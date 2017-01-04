腸胃是第二個大腦！腸胃差易失智？
許多專家學者一直在尋找造成失智症的原因，並不斷探究失智症與大腦的關聯性，但有研究指出腸胃功能其實也是影響失智與否的重要因素。
目前已知的防失智、活化大腦的方法，可以透過飲食來預防，包括食用堅果、深海魚等富含不飽和脂肪酸的食物，而腸胃對於大腦的關係是什麼呢？腸胃是消化吸收器官，將食物轉化成小分子的營養素供身體所需，因此腸胃道會接收來自外來的毒素以及體內產生的毒素，為了避免毒素入侵體內，腸胃也扮演著防衛兵的角色，藉由腸胃道的菌種，誘導免疫系統發展。
腸胃又被稱為第二個大腦，分布著許多神經匯集，並傳送訊息給中樞神經，而大腦血清素的製造，大多是透過腸胃道對大腦發出的訊息，並透過腸內菌叢傳送到腦部，因此許多研究發現大腸激躁症、憂鬱症、焦慮症、慢性疲勞等身心疾病，都與腸胃道的運作有關。
研究指出若腸胃道功能失調的話，就會影響腦部運作，並使輸送到大腦的血液紊亂，長期下來恐是造成大腦萎縮或退化的原因；當腸胃不健康破壞腸胃的益生菌叢，造成身體毒素累積、免疫力下降，就會造成過敏、感冒等情況，所以腸胃保健非常重要，腸胃保健首重飲食均衡，並保持三餐定時、規律運動、多喝水的習慣，也建議定時做腸胃健檢，掌握腸胃健康狀況。
(中時電子報)
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