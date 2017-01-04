駐索羅門群島大使館舉行元旦升旗典禮

駐索羅門群島大使館1月1日上午在大使館舉行升旗典禮，共有駐館與技術團員眷、旅索僑胞及臺商等70餘人踴躍出席。（駐索羅門群島大使館提供）中央社 106年1月4日

駐索羅門群島大使館1月1日上午在大使館舉行升旗典禮，共有駐館與技術團員眷、華語教師與替代役男、臺商會代理會長蔡華明、中華總會代理主席關健洲、旅索僑胞及臺商等70餘人踴躍出席。

此次升旗典禮由于德勝大使主持，除領唱中華民國國歌、舉行升旗等傳統莊嚴儀式外，駐館也安排僑胞進行古箏演奏等才藝表演，以及由索國「中華總會」舞獅隊進行賀年熱鬧演出，共同祝賀中華民國106年元旦。

儀式簡單隆重，出席的僑胞代表也互祝新年快樂、萬事如意，場面充滿歡笑與喜樂、非常熱絡。

于德勝於致詞時，除感謝旅索各界僑胞給予政府及大使館堅定支持與協助外，也期待未來僑胞能繼續與大使館共同合作，齊心協力在各行各業打拚，積極爭取索國政府與民眾的支持，深化中華民國在索國的影響力，進而穩固臺索邦誼。

儀式結束後駐索羅門群島大使館並準備精美的月曆，技術團則準備可口的水果，贈送與會僑胞。1060104

(中央社)