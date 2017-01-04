崔順實女兒丹麥被捕 引渡回韓難關重重
南韓總統親信壟斷國政醜聞案主角崔順實女兒鄭尤拉，3日對丹麥法院延長監禁4週的決定不服提起上訴，當天即被駁回。如無意外，鄭女將在看守所內接受丹麥檢方的引渡調查。
南韓「聯合新聞通訊社」今天指出，由於丹麥法律保障引渡對象的人權，鄭尤拉若抵制到底，不僅月底返韓無望，還有可能挺過親信門獨立檢察組最長百日的辦案時限，給韓方徹查崔順實干政案增加難度。
根據丹麥檢方的說法，在獲取資料後，作出引渡決定至少耗時2到3週，因此檢方提醒南韓政府盡早提供引渡所需充分資料。
丹麥檢方透露，如要在鄭尤拉監禁時限，即月內促成引渡，南韓政府最晚也要在15日前正式提出引渡請求。即使丹麥檢方作出引渡決定，鄭女也還可在地方法院對此提出異議，並依法上訴，甚至告到最高法院。這樣一來，鄭尤拉回南韓的時間將會是遙遙無期。1060104
(中央社)
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