一例一休後遺症 蔡英文：不要用冷冰冰數字看待
「一例一休」勞基法版本上路後，引發各界反彈，民進黨發言人阮昭雄轉述，民進黨主席蔡英文表示，不要用冷冰冰的數字看待這些影響，要注意個別產業的需求。
此外，阮昭雄說，林錫耀強調新制上路之後，政府會有宣導期、輔導期。蔡英文認同林錫耀說的，必須要有輔導期及宣導期。
今天行政院副院長林錫耀在民進黨中常會分析，「一例一休」新制實施後所影響的成本，及強調新制上路之後，政府會有宣導期、輔導期，將協助企業與勞工來面對這些問題，今天行政院下午會舉行記者會對外說明。
會中，包括中常委蔡憲浩、黃金村、陳亭妃等及列席的基隆市長林佑昌也提到，要了解個別產業的困難點，特別是中小企業，尤其是三、五人制的小公司。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。