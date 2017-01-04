一例一休後遺症 蔡英文：不要用冷冰冰數字看待

針對一例一休，民進黨主席蔡英文表示，不要用冷冰冰的數字看待這些影響。（姚志平攝）

「一例一休」勞基法版本上路後，引發各界反彈，民進黨發言人阮昭雄轉述，民進黨主席蔡英文表示，不要用冷冰冰的數字看待這些影響，要注意個別產業的需求。

此外，阮昭雄說，林錫耀強調新制上路之後，政府會有宣導期、輔導期。蔡英文認同林錫耀說的，必須要有輔導期及宣導期。

今天行政院副院長林錫耀在民進黨中常會分析，「一例一休」新制實施後所影響的成本，及強調新制上路之後，政府會有宣導期、輔導期，將協助企業與勞工來面對這些問題，今天行政院下午會舉行記者會對外說明。

會中，包括中常委蔡憲浩、黃金村、陳亭妃等及列席的基隆市長林佑昌也提到，要了解個別產業的困難點，特別是中小企業，尤其是三、五人制的小公司。

(中時)