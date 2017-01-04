失智症者每過中午就變得很躁動 家屬困擾
衛福部草屯療養院最近常接到許多家屬前來諮詢：我阿嬤最近每過中午就會變得很躁動，一直會跟外籍看護工說「走，把行李收一收準備回家去」，傍晚會再跟外籍看護工說：「我要去外面看看兒子回來了沒？」服完睡前藥，情緒開始焦躁不安，躺在床上不斷起身、甚至整晚反覆要上廁所，不順她的意還會鬧脾氣。
草療老人次專科團隊護理師陳靖文表示，這是失智症家屬較常見的心聲，也是困擾家屬的失智症日落症候群；它不是一種疾病或診斷，而是一群行為的總稱。
指的是在傍晚或夜晚來臨，甚至在白天，患者行為及意識上的混亂，包括：躁動、踱步、攻擊、不安、焦慮、沮喪、遊走、注意力不集中、尖叫、幻覺等行為；較常出現在罹患阿爾茲海默氏症的失智症長者或急、慢性意識混亂長者身上；也可能因季節變換而有不同發生頻率，有些學者就曾提出長者在冬季傍晚比秋季更容易出現日落症候群現象。
陳靖文護理師表示，家中有失智長者就像照顧小孩子一樣，對家庭而言，是條漫長且工程浩大的路，需要極大愛心及耐心，照顧者應適時尋求專業醫療協助，可幫助病人狀況穩定，減輕照顧者的壓力，這樣在照護上才能提高失智長者的老年生活品質及降低照顧者的身心負擔。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。