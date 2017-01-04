失智症者每過中午就變得很躁動 家屬困擾

衛福部草屯療養院最近常接到許多家屬前來諮詢：我阿嬤最近每過中午就會變得很躁動，一直會跟外籍看護工說「走，把行李收一收準備回家去」，傍晚會再跟外籍看護工說：「我要去外面看看兒子回來了沒？」服完睡前藥，情緒開始焦躁不安，躺在床上不斷起身、甚至整晚反覆要上廁所，不順她的意還會鬧脾氣。

草療老人次專科團隊護理師陳靖文表示，這是失智症家屬較常見的心聲，也是困擾家屬的失智症日落症候群；它不是一種疾病或診斷，而是一群行為的總稱。

指的是在傍晚或夜晚來臨，甚至在白天，患者行為及意識上的混亂，包括：躁動、踱步、攻擊、不安、焦慮、沮喪、遊走、注意力不集中、尖叫、幻覺等行為；較常出現在罹患阿爾茲海默氏症的失智症長者或急、慢性意識混亂長者身上；也可能因季節變換而有不同發生頻率，有些學者就曾提出長者在冬季傍晚比秋季更容易出現日落症候群現象。

陳靖文護理師表示，家中有失智長者就像照顧小孩子一樣，對家庭而言，是條漫長且工程浩大的路，需要極大愛心及耐心，照顧者應適時尋求專業醫療協助，可幫助病人狀況穩定，減輕照顧者的壓力，這樣在照護上才能提高失智長者的老年生活品質及降低照顧者的身心負擔。

(中時)