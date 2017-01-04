嘉義朴子女子遭棄屍 男友臉書求救訊息曝光

嘉義縣朴子市元旦發生朱姓女子疑遭溫姓男子等虐殺致死命案，將她遺體棄置在騎樓，去超商要過期食物吃後睡覺的邱姓男友，臉書曾在去年12月14日發文求救；警方調查，朱女曾出頭幫忙好友處理感情問題，相關人士與溫男有關，懷疑除財務糾紛，可能還有其他原因，還待溫姓男子到案說明。

朴子分局在4日公布邱男臉書內容，邱建霖在臉書上的化名為許四方，去年12月14日在臉書上發了一條訊息說「有誰可以救救我，我們被困在嘉義ㄌ完全什麼地方都不能走拜託各位救救我幫幫我吧」。但此訊息卻完全沒有透露出他與朱姓女友被限制活動在朴子的某棟民宅內，也無提及他們與溫姓男子的任何關係，以至於所有回應的朋友都無法得知邱、朱兩人是被強行帶至嘉義朴子，限制居住行動自由。

其中，還有朱女的妹妹也發言說，「哦好阿他的衣服我要寄過去，地址給我」，但邱男並沒有回應。邱男在此條訊息內，有再度留言，「各位我現在是真的很急」、「請個位幫忙我ㄇ」。在12月15日清晨4點26分，再度發了一則訊息「請問一下還有誰還沒睡ㄉ請留言有急事請大家幫忙一下」；相隔不到一小時，發了臉書上最後一則訊息，「為什麼我人生換出來ㄉ就相是廢紮一樣我真的也是累ㄌ」，之後就沒有再出現任何訊息。

朴子分局偵查隊表示，有依照邱男臉書上的留言過濾篩檢是否這些在邱男臉書版上留言的人是否有涉及此案，目前持續偵查中，也正在積極尋找溫姓男子等人，但目前案情進度還需要等待涉案人士到案說明，案情現正陷入膠著中。

(中時)