新北警體適能訓練室落成 霹靂警花試身手

新建體適能訓練室媲美民間大型運動中心。（王揚傑攝）

霹靂警花林家穎示範使用訓練器材。（王揚傑攝）

過去新北市保安警察大隊員警為訓練體能，只能利用穿堂及走廊間擺設簡易健身器材，在不良的通風設備與環境下刻苦訓練，保大大隊長楊華中為使同仁有良好的訓練環境，經半年時間規畫、整修及建構，將勤務大樓9樓改建為體適能室、戰技體能室及多功能視聽室，讓員警在訓練時得以事半功倍。

新建置的體適能室器材包括跑步機、健身腳踏車、划船機、多功能重訓機等；戰技體能室則增設了單槓架、戰繩、吊掛沙包等，同時空調及採光亦大幅改善；多功能視聽教室則可以提供同仁舒適的教學空間，增加學習效果。

今（4日）天的落成記者會中，特別由新北市首位也是唯一的霹靂小組女警林家穎示範使用器材，林員說，新建訓練室的環境與器材完全不輸民間的健身房或大型運動中心。

大隊長楊華中表示，同仁訓練時終於不用在穿堂及走道上袒胸露背，未來還規劃將勤務大樓頂樓空間發揮到極致，建置專業的戰鬥訓練場地，讓訓練與實務更加緊密結合。

(中時)