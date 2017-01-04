抵禦中共航艦 台灣非毫無招架之力

戈梅茲強調，沱江艦是中華民國海軍抗擊遼寧號的關鍵武器。（姚志平攝）

伴隨著001A航空母艦的現形，許多人相信中共將在短期內能發展出潛力不輸給美國的航艦戰鬥群。對此，來自美國保守派智庫卡托研究所（Cato Institute）的戈梅茲（Eric Gomez），在他投給《外交家》雜誌的文章中指出，中共航艦距離形成真正的戰鬥力還為時尚早。即便是遭受遼寧號威脅最首當其衝的台灣，也絕對並非毫無招架之力。

戈梅茲表示，中共首艘航艦遼寧號於近期完成了由渤海灣到海南島的首次實戰演習。做為第二艘航空母艦，也就是首艘航空母艦的001A也被證實在大連造船廠裡建造之中。專家們預期，001A的建造工程將於2017年完成。2015年出版的《中華民國國防白皮書》，則指出中共正在上海為解放軍打造第二艘的國產航空母艦。

然而，戈梅茲強調雖然這些航空母艦的服役將賦予中共影響亞太地緣政治的新能力，但是周邊國家還是有辦法將其帶來的衝擊降到最低，並且保持一定的制衡能力。

由多名學者在2015年於《華盛頓季刊》上發表的一篇文章，指出解放軍海軍並沒有在組織與裝備上建立與美國海軍硬碰硬的思維。直到現在，共軍還是希望在海上打贏一樣與美國之間的「不對稱戰爭」。這也是為什麼解放軍致力於打造東風-21D型反艦飛彈，而且052D驅逐艦也著重於發展擊沉航空母艦能力的原因之一。

面對佔盡優勢的美國海軍，共軍唯一的選擇也是採用「反介入／區域遏阻」的戰略。以目前中共掌握的航艦技術與經驗來看，解放軍海軍難以在距離本土遙遠的海域上大顯神威。中共在未來可能掌握的三艘航空母艦，噸位都只達到60,000而已，而美軍隨便一艘尼米茲級核子動力航空母艦就高達100,000噸。航空母艦噸位小，意味著中共能往航艦上派遣的飛行聯隊數量也十分有限。

另外，如果遼寧號貿然離開中共依靠「反介入／區域遏阻」在近海地區設置的保護傘，即便得到水面戰鬥艦充足的護航，也很容易成為美軍打擊的目標。因此在未來相當長的一段時間裡，解放軍航艦在運作上還是會遇到許多的限制。戈梅茲不排除未來共軍海軍在表現上會展現出更多的靈活性，但是航艦發展上的限制並非那麼容易就可以克服。

他認為，台灣抵禦解放軍航艦的最好方法，就是在中共掌握優勢的海域裡打造自己的「反介入／區域遏阻」戰略。換言之，中共用來對付美國航艦打擊群的戰略，就可以為國軍採用來抵禦強敵。戈梅茲指出，目前中華民國海軍就已經有相當程度的能力抵禦解放軍航艦的攻勢。比方說馬英九執政時代下水的沱江級巡邏艦，就可裝備八枚雄風-3型反艦飛彈用於攻擊遼寧號。

由此可見，台灣很早就已經改變了過去與中共打大規模海空戰爭的思維，採納了「不對稱戰爭」的防禦模式。戈梅茲強調，台灣絕對不能忽視中共航空母艦發展的潛力，但是也不必因此妄自菲薄。中華民國海軍該努力的方向，應該是針對中共海軍現有的弱點，發展可抗擊航空母艦的武器與戰術。長年依賴近海防禦思維的中共，在發展航空母艦的戰術與戰法方面，確實也還在摸索的階段當中。

(中時電子報)