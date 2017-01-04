光頭男具領袖氣質？ 研究：頭髮剔光更有魅力

光頭的男性比起頭髮稀疏或茂密的男性，傾向給人更高、更強壯、更具領導力與支配力的印象。圖片來源：健康365

大部分的男性上了年紀，都會出現掉髮與禿頭現象，成為許多男性的煩惱之一，但是這個困擾現在有解了；如果你也看見自己的頭髮日漸稀疏，最好的方法就是徹底剃光，因為這樣反而讓你更有魅力！

這項研究由美國賓夕法尼亞大學Albert E. Mannes教授所發表，實驗找來59位受試者，觀看24張男性照片，當中有10位男性是光頭，其餘為各式髮型的男性，請他們依據照片給人的感覺，評斷照片中男性的權力、影響力等，結果發現，光頭的男性給人的感覺更具支配性。另一方面，研究團隊也嘗試使用沒有照片的方式，只用書面與口頭描述請受試者提出看法，同樣也是光頭的男性讓人感覺更有男性魅力。

教授指出，光頭的男性比起頭髮稀疏或茂密的男性，傾向給人更高、更強壯、更具領導力與支配力的印象，頭髮稀疏或禿頭的男性，容易給人沒有自信的感覺，如果把頭髮剃光，除了更有領袖氣質之外，甚至可以改善人際關係。

(中時電子報)