陳清波文教基金會頒助學金 勉戰勝逆境
陳清波文教基金會扶助苗栗縣竹南、後龍地區弱勢學子，今天頒發獎助學金新台幣480萬元，共有80名學子受惠，董事長陳榮秋期勉學生不畏逆境，戰勝艱難困苦。
年興紡織創辦人陳榮秋，因感念父親陳清波早年回饋地方、造福鄉里精神，民國86年以父之名成立「陳清波文教基金會」，自102年起執行「弱勢家庭學生助學金辦法」，幫助苗栗縣竹南、後龍兩鎮的高中職以下弱勢家庭學生。
今年審核通過弱勢家庭學生助學金共80件，每名學生獲頒助學金5000元，1年共有6萬元，總金額共計480萬元，5年來累計受益學生數369名，頒發金額將達2214萬元。
陳清波文教基金會今天在竹南鎮照南國小舉行頒發獎助學金儀式，由董事長陳榮秋與苗栗縣政府秘書長陳斌山、教育處副處長葉芯慧共同頒發。陳斌山代表縣府感謝民間企業樂善好施，協助照顧縣內弱勢學子。
陳榮秋勉勵受獎助學生「教育是翻轉人生的機會」，一定要克服眼前遭遇到的所有難關，充分善用基金會的補助，厚植自身學識和技能，謀得適才適所的職業，進而改變自己的命運。
會中有照南國小受獎助學生以手繪卡片，致贈「陳榮秋爺爺」表達感謝；獲頒獎助學金的家長代表涂翠薇也表示，家裡是單親家庭，因基金會幫助減輕不少經濟壓力，期許女兒日後出社會也能盡力幫助需要幫助的人。1060104
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。