陳清波文教基金會頒助學金 勉戰勝逆境

陳清波文教基金會扶助苗栗縣竹南、後龍地區弱勢學子，今天頒發獎助學金新台幣480萬元，共有80名學子受惠，董事長陳榮秋期勉學生不畏逆境，戰勝艱難困苦。

年興紡織創辦人陳榮秋，因感念父親陳清波早年回饋地方、造福鄉里精神，民國86年以父之名成立「陳清波文教基金會」，自102年起執行「弱勢家庭學生助學金辦法」，幫助苗栗縣竹南、後龍兩鎮的高中職以下弱勢家庭學生。

今年審核通過弱勢家庭學生助學金共80件，每名學生獲頒助學金5000元，1年共有6萬元，總金額共計480萬元，5年來累計受益學生數369名，頒發金額將達2214萬元。

陳清波文教基金會今天在竹南鎮照南國小舉行頒發獎助學金儀式，由董事長陳榮秋與苗栗縣政府秘書長陳斌山、教育處副處長葉芯慧共同頒發。陳斌山代表縣府感謝民間企業樂善好施，協助照顧縣內弱勢學子。

陳榮秋勉勵受獎助學生「教育是翻轉人生的機會」，一定要克服眼前遭遇到的所有難關，充分善用基金會的補助，厚植自身學識和技能，謀得適才適所的職業，進而改變自己的命運。

會中有照南國小受獎助學生以手繪卡片，致贈「陳榮秋爺爺」表達感謝；獲頒獎助學金的家長代表涂翠薇也表示，家裡是單親家庭，因基金會幫助減輕不少經濟壓力，期許女兒日後出社會也能盡力幫助需要幫助的人。1060104

(中央社)